Haberler

Küçükçekmece'de Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın

Küçükçekmece'de Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Küçükçekmece'de bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, tesisi tamamen küle çevirdi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Küçükçekmece'de bulunan geri dönüşüm atık tesisinde yangın çıktı. Çıkan yangından ölen ya da yaralanan olmazken, tesis küle döndü.

Yangın, 01: 00 sıralarında Halkalı Merkez Mahallesi Sarmaşık Sokak'ta bulunan bir geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. Henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tesisi tamamen sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, bölgede yoğun duman oluştu.

Öte yandan, itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve soğutma çalışması başlatılarak yangın söndürüldü. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin ilk sinyali verdi

Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den dikkat çeken yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray, sahasında Union Saint-Gilloise'ya mağlup oldu

Yazık oldu! Galatasaray'dan hiç beklenmedik bir kayıp
Şehri ayağa kaldıran aile katliamı! İlk incelemede kapıda zorlama görülmedi

Şehri sarsan aile katliamı! Evdeki ilk incelemede dikkat çeken detay
Türkiye'nin İtalya'sı olarak biliniyor, bavulunu toplayan burayı görmeye gidiyor

Türkiye'nin İtalya'sı olarak biliniyor, bavulunu kapan buraya gidiyor
Erzincan'da baba ile oğlu evlerinde ölü bulundu

Baba ile oğlunun korkunç sonu! Oklar tek bir şüpheye işaret ediyor
Galatasaray, sahasında Union Saint-Gilloise'ya mağlup oldu

Yazık oldu! Galatasaray'dan hiç beklenmedik bir kayıp
Dünyanın en güçlü kadını kadın değilmiş!

Dünyanın en güçlü kadınıydı, gerçek bambaşka çıktı
Tarih belli oldu: İstanbul'a 20 santimlik kar örtüsü oluşacak

Tarih belli oldu: İstanbul'a 20 santimlik kar örtüsü oluşacak
CHP lideri Özel: İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacağız

Vaadi milyonları ilgilendiriyor: O anlaşmayı tekrar yürürlüğe alacağız
Hamile kadının aşerdiği şey öyle böyle değil

Hamile kadının aşerdiği şey öyle böyle değil
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
Antalya'da 25 ton bozuk tavuk ele geçirildi

Yakalanmasa koca şehri zehirleyeceklerdi! Görüntüler mide bulandırdı
Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı

Rus Temel Reis, şov uğruna kollarını kaybediyor
Galatasaray'da acı tesadüf

Galatasaray'da acı tesadüf
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.