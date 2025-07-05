Küçükçekmece'de Gecekonduda Yangın: Bir Yaralı

Küçükçekmece'de Gecekonduda Yangın: Bir Yaralı
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İstanbul Küçükçekmece'de bir gecekondunun bahçesinde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek gecekonduya sıçradı. Yangında park halindeki bir araç yanarken, diğer araç ise vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı, bir kişi yaralandı ve maddi hasar oluştu.

İstanbul Küçükçekmece'de gecekondunun bahçesinde başlayan yangın kısa sürede büyüyerek gecekonduya sıçradı. Park halindeki otomobilin biri yanarken, diğer aracı kurtarmak için vatandaşlar kıyasıya mücadele etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, yangın esnasında bir vatandaşın yan binanın çatısından yangında kova ile su dökerek müdahale ettiği anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Florya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir gecekondunun bahçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Yangın kısa sürede çevreye yayılırken, dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Gecekondunun bahçesinde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek gecekonduya sirayet etti. Yangın esnasında büyüyen alevlere, olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Yangın esnasında park halindeki bir araç yanarken, park halindeki başka bir araç ise çevredeki vatandaşların yardımıyla son anda kurtarıldı.

Çatıdan kova ile su döktü

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği sırada ise bir vatandaşın yan tarafta bulunun binanın çatısında kova ile su dökerek yangına müdahale etmeye çalışması bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Yangın esnasında yaşanan panik itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından tamamen söndürmesinin ardından sona erdi.

Yangında bir kişi yaralanırken, yangın sonrası gecekonduda ve araçta maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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