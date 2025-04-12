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Küçükçekmece'de Feci Kaza: Bir Kadın Hayatını Kaybetti

Küçükçekmece'de Feci Kaza: Bir Kadın Hayatını Kaybetti
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Küçükçekmece'de minibüs ve otomobilin çarpışması sonucu savrulan otomobil bir kadına çarptı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı ancak yaşamını yitirdi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Küçükçekmece'de minibüs ile otomobil çarpıştı. Savrulan otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Metrelerce sürüklenen kadının hayatını kaybetti. Kaza anı kameraya yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, olay, sabah saatlerinde İnönü Caddesi'nde yaşandı. Cadde üzerinde ilerleyen panelvan minibüs, o esnada caddeden sokağa girmek isteyen binek otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen bir kadına çarparak metrelerce fırlattı. Ağır yaralanan kadın olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kadının kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kadın yolun geçmek istediği esnada, cadde üzerinde ilerleyen bir panelvan araç, binek bir otomobile çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil kadına çarparak metrelerce ileriye fırlatıyor.

"Kadının ağzından burnundan kan geldi"

Kazanın yaşandığı cadde üzerinde esnaflık yapan Turgut Erdemir isimli vatandaş, "Biz içerideydik bir baktık ki kaza sesi geldi. İki aracın karıştığı kazada bir araç savrularak yolda yürüyen kadına çarpmış. İnsan etkileniyor. Minibüs karşıdan gelirken, takside bu yoldan geçiyor. Normalde taksinin durup öyle geçmesi gerekiyordu. Taksi hızlı değildi ama bir anda çıkmasıyla hızla gelen minibüs taksiye vuruyor. Takside kaldırımdaki vatandaşa vuruyor. Kadının da ağzından burnundan kan geldi" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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