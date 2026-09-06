Küçükçekmece'de Düğün Salonu Kavgası Sokağa Taştı

Küçükçekmece'de düğün salonunda çıkan kavga sokağa taştı. Birbirine giren tarafları polis ekipleri ayırdı.

Küçükçekmece Atatürk Mahallesi İkitelli Caddesi bulunan bir düğün salonunda bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Sokağa taşan kavgada birbirine giren tarafları polis ekipleri ayırdı. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı