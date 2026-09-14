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Küçükçekmece’de düğün çıkışı yemekte kavga: Tekme ve yumruklar havada uçuştu

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İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde düğün dönüşü restoranda yemeğe geçen akraba iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde düğün dönüşü restoranda yemeğe geçen akraba iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek caddeye taşan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, Küçükçekmece ilçesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akraba oldukları öğrenilen iki grup bir yakınlarının düğününe katıldı. Düğün töreninin ardından gece geç saatlerde yemek yemek üzere bir restorana gelen iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine taraflar birbirine girdi. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu arbede, restoran dışındaki caddeye taştı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle taraflar güçlükle yatıştırılarak kavga sonlandırıldı.

Yaşanan o anlar ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde tarafların cadde ortasında birbirine saldırdığı ve çevredeki insanların kavgayı ayırmaya çalıştığı anlar yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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