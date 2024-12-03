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Küçükçekmece'de Dik Park Edilen Araç Trafiği Kilitledi

Küçükçekmece'de Dik Park Edilen Araç Trafiği Kilitledi
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Küçükçekmece Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde sabah erken saatlerde aracını dik olarak park eden sürücü, trafiği kilitleyerek sürücülere zor anlar yaşattı. Durumu polis ekiplerine bildiren vatandaşlar, aracın yerinden ayrılmaması nedeniyle zor durumda kaldı.

Küçükçekmece'de aracını hastane önünde bulunan yola dik olarak park eden sürücü trafiği kilitlerken sürücülere zor anlar yaşattı.

Küçükçekmece Kanunu Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bulunan yola sabahın erken saatinde aracını dik olarak bırakarak giden araç sahibi sürücülere zor anlar yaşattı. Gidiş geliş olan yolda bir şeridi tamamen kapatan otomobil nedeniyle araçlar plastik dubaların üzerinden geçerek birbirlerine yol vermek zorunda kaldı. Çevrede bulunan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirse de araç sahibine bir türlü ulaşılamadı. Saatlerdir yol ortasında bulunan araç nedeniyle hastaneye ulaşmak isteyen vatandaşlar zor durumda kaldı. Aracın sabah erken saatten itibaren bu şekilde park halinde olduğunu belirten Ahmet Şölen "Sabah erken saatte geldim burada bulunan aracı kaza yaptı zannettim. Belirli bir süre araç yerinden ayrılmayınca durumu emniyet yetkililerine ihbar ettim ancak gelen olmadı. Bu aracı gören diğerleri de arkasına park etmiş. Sabah trafik daha kötü durumdaydı" dedi.

Yolda her gün bu sorunların yaşandığını belirten Kenan Öğün "İnsanlar burada trafiğe ve diğer sürücülere karşı çok saygısız davranıyorlar. Araçlarını bu şekilde bırakıp gidiyorlar. Burada bu sıkışıklık sürekli var. Biz burada esnafız aracımızı bırakacak yer bulamıyoruz. Ayrıca alışveriş yapmak isteyen müşterilerimiz de bu nedenle gelemiyor. Sabah gerekli yerleri aradık ama dönen olmadı. Bu aracı hangi zihniyet bu şekilde bırakıyor anlayamıyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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