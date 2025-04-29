Küçükçekmece'de Deprem Sonrası Riskli Bina Tahliye Edildi
İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası Küçükçekmece'de bulunan 5 katlı bir bina, riskli olduğu değerlendirildiği için tahliye edildi. Güvenlik önlemleri alındı.
İstanbul'da 23 Nisan'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası, Küçükçekmece'de bulunan 5 katlı bina yapılan değerlendirmenin ardından riskli olduğu tahmin edilerek tedbir amacıyla tahliye edildi.
İstanbul'da 23 Nisan günü Marmara Denizi açıklarında yaşanan 6.2 şiddetindeki depremin ardından Küçükçekmece Yeni Mahalle 3. Çeşme Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bina yapılan kontrollerin sonucunda tedbir amacıyla aynı gün tahliye edildi. Tahliye sonrası zabıta ekiplerince sokağın bir kısmına şerit çekilerek güvenlik önlemi alındı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa