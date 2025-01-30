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Küçükçekmece'de Çiğ Köftecide Cinayet: Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı

Küçükçekmece'de Çiğ Köftecide Cinayet: Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı
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Küçükçekmece'de bir çiğ köftecide meydana gelen cinayetle ilgili yeni güvenlik kameraları görüntüleri ortaya çıktı. Olayda Emirhan D., arkadaşlarıyla birlikte girdiği dükkanın önünde sohbet ederken yanında bulunan silah ile Can Sertaç Baran'ı vurdu.

Küçükçekmece'de bir çiğ köftecide işlenen cinayetle ilgili yeni görüntü ortaya çıktı.

Küçükçekmece'de bulunan bir çiğ köfte salonunda İddiaya göre Can Sertaç Baran arkadaşlarıyla birlikte bir çiğ köfte yemek için arkadaşlarıyla birlikte bir çiğ köfte dükkanına gelmişti. Bir süre dükkanın önünde sohbet eden Baran, Emirhan D. ve arkadaşları bir süre dükkanının önünde sohbet ettikten sonra içeri girmişti. Emirhan D. yanında bulunan silahıyla arkadaşı Can Sertaç Baran'ı vurarak öldürmüştü. Olayla ilgili yeni görüntü ortaya çıktı. Görüntüde şahısların dükkana giriş anları görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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