Küçükçekmece'de iş makinesini taşıyan çekici devrildi, sürücü hayatını kaybetti

İstanbul Küçükçekmece'de iş makinesi taşıyan çekicinin devrilmesi sonucu sürücü Hasan Çakmak, üzerine düşen iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti.

İstanbul Küçükçekmece'de iş makinesi taşıyan çekici, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada devrilen iş makinesinin altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.00 sıralarında İstanbul Küçükçekmece Atakent Mahallesi Yan Yol Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Çakmak idaresindeki iş makinesini taşıyan 39 BC 502 plakalı çekici, kontrolden çıkarak önce kaldırıma ardından ağaçlara çarparak yan yattı. Çekici üzerinde bulunan iş makinesi, araçtan çıkan sürücü Çakmak'ın üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı ilk kontrolde Hasan Çakmak'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Çakmak'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Konu ile ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

