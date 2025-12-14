Küçükçekmece'de çatıda fotoğraf çeken çocukların tehlikeli oyunu kamerada

Küçükçekmece'de boşaltılan bir binanın çatısına çıkarak fotoğraf çeken 3 çocuğun tehlikeli oyunu kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre 3 çocuk Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde boş bir binanın çatısına çıkarak birbirlerinin fotoğrafını çekti. Sırayla yer değiştirerek kollarını açıp tehlikeli hareketler sergileyen çocukların oyunu korkuttu. Kendi canlarını tehlikeye atan çocuklar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL