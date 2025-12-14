Küçükçekmece'de çatıda fotoğraf çeken çocukların tehlikeli oyunu kamerada
Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde üç çocuk, boşaltılan bir binanın çatısına çıkarak tehlikeli hareketler yaparak birbirlerinin fotoğrafını çekti. Olay, cep telefonuyla kaydedildi.
Edinilen bilgiye göre 3 çocuk Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde boş bir binanın çatısına çıkarak birbirlerinin fotoğrafını çekti. Sırayla yer değiştirerek kollarını açıp tehlikeli hareketler sergileyen çocukların oyunu korkuttu. Kendi canlarını tehlikeye atan çocuklar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa