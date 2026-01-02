Haberler

Küçükçekmece'de 3 katlı binanın çatı katı alev topuna döndü, vatandaş yangına bahçe hortumuyla müdahale etti

Küçükçekmece'de 3 katlı binanın çatı katı alev topuna döndü, vatandaş yangına bahçe hortumuyla müdahale etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Küçükçekmece'de bir binanın çatı katında çıkan yangında itfaiye ekipleri yoğun bir şekilde yangına müdahale etti. Bir vatandaş, bitişikteki binanın çatısından hortumla su sıkarak ekiplere destek oldu. Olayda can kaybı yaşanmadı.

Küçükçekmece'de 3 çatlı binanın çatı katı çıkan yangında alevlere teslim oldu. Bitişikteki binanın çatısına çıkan bir vatandaş, bahçe hortumuyla su sıkarak yangına müdahale ederken, itfaiye ekiplerinin alevleri söndürme çalışmaları havadan görüntülendi.

Küçükçekmece Atatürk Mahallesi'nde Muğla Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın çatı katında saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. O sırada binada bulunanlar can havliyle kendilerini dışarı atarken, itfaiye haber verildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede büyürken, çatı adeta alev topuna döndü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürmek için yoğun çalışma başlattı. Sağlık ekipleri bölgede hazır bekletilirken, polis ekipleri ise bölgede güvenliği sağladı. İtfaiye ekiplerinin alev alev yanan çatıyı söndürmeye çalıştığı sırada bir vatandaş ise bitişikteki binanın çatısından bahçe hortumuyla su sıkarak ekiplere destek verdi. O anlar kameraya yansıdı. Yangın itfaiye ekiplerin mücadalesiyle söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Alev alev yanan çatıyı söndürme çalışmaları ise havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
İran'dan 'Ateş etmeye hazırız' diyen ABD'ye rest: Üslerini vururuz

Sınır komşumuzdan ABD'ye rest: Üslerini vururuz
Dehşete düşüren görüntü: 14 yaşındaki çocuk markete ateş açtı

Görüntüdeki kişi 14 yaşında bir çocuk
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Açlıktan ölen 2 aylık bebeğin annesinin ifadesi kan dondurdu: Babam bilerek öldürdü

Açlıktan ölen 2 aylık bebeğin annesinden kan donduran ifade
Cem Yılmaz'ın 38 yaş esprisine eski sevgiliden bomba gönderme

Cem Yılmaz'ın 38 yaş esprisine eski sevgiliden bomba gönderme
Usta oyuncunun kızından garip paylaşım: Kimseye verilecek hesabım yok

Usta oyuncunun kızından garip paylaşım: Verilecek hesabım yok
Mersin'de öğrencinin tüfekle yaraladığı okul müdürü tedavisinin ardından taburcu oldu

Mersin'de öğrencisinin tüfekle yaraladığı okul müdüründen haber var
Açlıktan ölen 2 aylık bebeğin annesinin ifadesi kan dondurdu: Babam bilerek öldürdü

Açlıktan ölen 2 aylık bebeğin annesinden kan donduran ifade
Gözler pazartesi gününde: Kuruşu kuruşuna hesaplandı, işte yeni memur maaşları

Kuruşu kuruşuna hesaplandı! işte yeni memur maaşları
MHP'den harekat sinyali gibi sözler: SDG'nin hak ettiği son yaklaşıyor

MHP'den harekat sinyali gibi sözler: Hak ettiği son yaklaşıyor