Küçükçekmece'de annesi uyurken cama çıkan çocuk yürekleri ağızlara getirdi

İSTANBUL Küçükçekmece'de, annesi uyurken 6'ncı katta cama çıkan 4 yaşındaki çocuk yürekleri ağza getirdi. Sokaktan geçen kadınları bağrışmaları sonucunda komşular uyandırılan anne çocuğu düşmeden aldı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Küçükçekmece İnönü Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 4 yaşındaki erkek çocuk annesi uyuduğu sırada binanın altıncı katındaki evinin camına çıktı. O sırada çocuklarını okula getiren annelerin çocuğun camı açıp kapattığını fark edince engellemeye çalıştı. Ancak çocuk cama çıkmaya devam etti ve sarkmaya başladı. Bunun üzerine kadınlar, bağırmaya başladı. Bağrışmalar sonucunda alt katta oturan kadınlar, kapıyı çalarak kadını uyandırmaya başladı. Uyanan kadın 4 yaşındaki çocuğu düşmeden camdan aldı.

Çocuğun camdan sarktığını anlatan görgü tanığı Vildan Özcan, isimli kadın, "Çocuk 6'ncı katta camı açtı, devamlı içeri giriyor, çıkıyor, açıp kapatıyor. Burada veliler vardı, çocuğa içeri gir diye tepki gösterdiler. Çocuk açıp kapattı, bir ara kendini aşağıya doğru sarkıttı. Daha sonra alt kattaki bir kadına söylediler, gidin söyleyen çocuk aşağıya düşecek diye. Sonra bir kadın vardı, sırıtıyordu resmen çocuğu alıp camı kapattı. Allah'a şükür bir şey olmadı. Eğer haber vermeselerdi çocuk belki düşecekti" diye konuştu.