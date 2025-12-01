Haberler

Küçükçekmece'de Balkonda Tartışma Kanlı Bitti

İstanbul Küçükçekmece'de bir kişi, balkonda tartıştığı komşusuna 14 el ateş etti. Yaralanan olmazken, saldırgan gözaltına alındı.

İstanbul Küçükçekmece'de bir kişi, balkonda tartıştığı komşusuna silahla ateş etti. Olayda yaralanan olmazken, komşusuna ateş eden şahıs gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, E.K. (33) isimli şahıs komşusu ile balkonda tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.K, evde bulunan silahı alarak komşusuna doğru ateş etmeye başladı. Komşusu eve sığınırken, E.K. tam 14 el ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, komşusuna ateş eden şahsı silahıyla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Olayda yaralanan olmasken, şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
