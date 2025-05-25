Küçükçekmece'de Akli Dengesiz Şahıs Polise Saldırınca Vuruldu

Küçükçekmece'de Akli Dengesiz Şahıs Polise Saldırınca Vuruldu
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Küçükçekmece'de akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen Berkcan Keskin, taşkınlık çıkararak polise saldırdı. Uyarı ateşi açan polis, saldırıya devam eden keskinin ayağından vurulmasına başvurdu. Şahıs hastaneye kaldırıldıktan sonra gözaltına alındı.

Küçükçekmece'de akli dengesi yerinde olmayan şahıs polise saldırınca ayağından vurularak gözaltına alındı

Küçükçekmece'de akli dengesi yerinde olmayan şahıs önce taşkınlık çıkardı ardından müdahaleye gelen polise saldırdı

İSTANBUL - İstanbul Küçükçekmece'de akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen bir şahıs, sokakta taşkınlık çıkarınca olaya polis ekipleri müdahale etti. Polis ekiplerine de saldıran şahıs, uyarı ateşini dikkate almayınca ayağından vuruldu. Hastaneye kaldırılan şüpheli, tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Olay, Küçükçekmece Yeşilova Mahallesi 3. Tuna Sokak üzerinde 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen Berkcan keskin (25), sokak üzerinde taşkınlık çıkardı. Şahıs, çevredekilere de saldırmaya çalışınca, olaya ihbar üzerine gelen polis ekipleri müdahale etti. Keskin, uyarılar sonrası ekiplere de bıçakla saldırdı. Bunun üzerine polis, havaya uyarı ateşi açtı. Keskin saldırılarına devam edince de ayağından vuruldu. İhbar üzerine sevk edilen ambulans ekipleri, Keskin'i hastaneye kaldırırken, şahıs tedavisinin ardından gözaltına alınarak, emniyete götürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAKAN POLAT - 3.Sayfa
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