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22 yaşındaki gencin şüpheli ölümü! Arkadaşıyla yemek yerken aniden ağzından köpükler gelerek yere yığıldı

3. Sayfa Haberleri

İstanbul Küçükçekmece'de arkadaşıyla parkta yemek yerken aniden ağzından köpüklerin gelmesiyle fenalaşan 22 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede 2 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybetti. Yapılan incelemede doktor, gencin ölümünün şüpheli olduğunu raporladı.

Küçükçekmece ilçesi Tepeüstü'ndeki parkta 6 Kasım Pazar günü meydana gelen olayda, 22 yaşındaki Alper Yasin Karaağaç arkadaşıyla yemek yedi. Ardından parkta oturduğu sırada ağzından köpüklerin gelmesiyle aniden fenalaşıp yere yığıldı. Panikleyen arkadaşı hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulans gelinceye kadar yoldan geçen bir vatandaşın aracıyla özel bir hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis, parkta inceleme yaptı.

Hastanede yapılan müdahalenin ardından Karaağaç, Esenyurt'taki bir hastaneye kaldırıldı. İki gün yoğun bakımda kalan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yapılan incelemede doktor, Alper Yasin Karaağaç'ın ölümünün şüpheli olduğunu raporladı. Bunun üzerine savcılık Karaağaç'ın ölümü ile ilgili soruşturma başlattı.

22 yaşında hayata veda eden gencin ailesi ile ise ölüm haberiyle yıkılırken, genç dün ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Büyükçekmece'de defnedildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Olay hakkında konuşan gencin komşusu Nebi Kocatürk, "Alper kardeşimiz mahalleden sevdiğimiz bir kardeşimizdi, Tepeüstü Parkında fenalaşıp düşüyor. Hastaneye kaldırıldı, kalp krizi dediler ama savcılık şüpheli ölüm demiş. Olayın içinde şüpheli ne var o kadar detay bilmiyorum" dedi.

22 yaşındaki gencin şüpheli ölümü! Arkadaşıyla yemek yerden ağzından köpükler gelerek aniden yere yığıldı

22 yaşındaki gencin şüpheli ölümü! Arkadaşıyla yemek yerden ağzından köpükler gelerek aniden yere yığıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Küçükçekmece 6 Kasım 3. Sayfa Haberler

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Yorumlar (1)

elif karakaş:

ALLAH rahmet eylesin ailesine sabırlar dilerim yazık ya??

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