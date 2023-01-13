16 yaşındaki genç kızın şüpheli ölümü! Geriye tek cümlelik paylaşımı kaldı

Küçükçekmece'de, henüz bilinmeyen bir nedenle 7 katlı binanın en üst katından düşen 16 yaşındaki kız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Genç kızın olaydan iki saat önce "Hepinizi çok seviyorum çok" paylaşımı yaptığı ortaya çıktı.

Dün saat 22.00 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'ndeki 7 katlı bir binada meydana gelen olayda 16 yaşındaki Esma E., oturduğu binanın yedinci katında bulunan balkondan sokak üzerinde park halindeki aracın üzerine düştü. Esma E.'yi gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Haberi duyan ailesi ve yakınları sinir krizi geçirirken, genç kıza olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Esma E., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İNTİHAR MI CİNAYET Mİ?

Olay sonrası polis ekipleri inceleme bölgede geniş çaplı incelemelerde bulundu. 16 yaşındaki genç kızın ölümünün intihar mı yoksa cinayet mi olduğu ise yapılan incelemelerin ardından netlik kazanacak.

GERİYE TEK CÜMLELİK PAYLAŞIMI KALDI

Öte yandan olaydan iki saat önce Esma E.'nin "Hepinizi çok seviyorum çok" notuyla fotoğraf paylaştığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İşte genç kızdan geriye kalan o paylaşım;