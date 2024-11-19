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14 yaşındaki çocuğun 500 liralık borç için öldürüldüğü ortaya çıktı

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Küçükçekmece'de 14 yaşındaki Selim Attal'ın 500 liralık borcun tahsilinden çıkan kavgada öldürüldüğü ortaya çıktı.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Söğütlü Çeşme Mahallesi sakinleri dün dehşet verici bir cinayetle sarsıldı. Gülbahar Sokak'ta öldürülen 14 yaşındaki yabancı uyruklu Selim Attal cinayetine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

500 LİRALIK BORÇ İÇİN CİNAYET

Edinilen bilgilere göre; Ali isimli kişi 500 liralık alacağını tahsil etmek için Suriye uyruklu Selim Attal, ağabeyi Ahmet Attal ile Samet isimli arkadaşıyla birlikte borçlusunun yanına gitti. Sokakta buluşan dört kişi ve borçlu taraf arasında alacak verecek tartışması çıktı. 500 liralık borç tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Borçlu olan kişi aracında bulundurduğu silahı alarak art arda ateş etmeye başladı. Silahtan çıkan kurşunların isabet ettiği Selim Attal ağır yaralandı, Samet isimli kişi ise ayağından vuruldu.

ÜÇ ŞÜPHELİDEN BİRİ YAKALANDI

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken silahlı saldırganla yanında bulunan iki kişi olay yerinden kaçtı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Selim Attal hayatını kaybederken Samet isimli kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, kaçan üç şüpheliden birini yakaladı.

"SURİYE'DE SAVAŞ GÖRDÜK BİR ŞEY OLMADI, BURADA ÖLDÜ"

Oğlunun cenazesini Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alan baba Ala Attal, "Oğlum 9'uncu sınıfa gidiyordu. Kendi halinde, okuldan eve gidip gelirdi. Biz aslen Suriyeliyiz, savaştan sonra geldik. Evden ağabeyiyle birlikte çıkıyor. Bir yere bir şey bırakıyor. Yarım saat sonra bana haber geldi, 'acil gel' dediler. Hastaneye gittiğimde çocuğum ölmüştü. Bir kişi oğlumu silahla vurdu, ben nasıl oluyor anlamıyorum. Detaylı olarak bilmiyorum, çocuğum burada, ağabeyi karakolda duruyor. Ağabeyini de ifadesini almak için dün gece karakola aldılar, hala çıkmadı" dedi.

Hak ve adalet istediğini belirten baba, "14 yaşındaki çocuk böyle nasıl öldü, bilmiyorum. Bu hayatta daha bir şey görmedi, çocuktu. Biz savaş gördük, orada bir şey olmadı. Buraya geldik ve burada öldü" diye konuştu.

14 yaşındaki çocuğun 500 liralık borç için öldürüldüğü ortaya çıktı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa
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