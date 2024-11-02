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Küçük Şirin'i öldüren caninin ifadesi kan dondurdu: Canımı sıktı, boğazını sıktım

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Şişli'de 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'yi öldüren katil zanlısı adliyeye sevk edildi. Cani ilk ifadesinde "Canımı sıktı. Bende sinirlendim, mezarlığın orada boğarak öldürdüm" dedi.

İstanbul'un Şişli ilçesinde 31 Ekim Perşembe günü kaybolan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin ailesi bir televizyon programına katılarak yardım talebinde bulundu.

Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek çalışma başlattı. Bu gece saatlerinde alınan bir ihbarla çalışma alanını daraltan polis ekipleri, Şişli Feriköy Mezarlığı ve çevresinde aramalarda bulundu.

Çalışmalar neticesinde, Feriköy Mezarlığı'nda Şirin Elmas Hanilçi'nin cansız bedeni bulundu. Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarında Şirin'in kağıt toplayıcısı Mustafa Örün (49) ile mezarlığa girdiğini tespit etti.

"CANIMI SIKTI, BOĞARAK ÖLDÜRDÜM"

Gözaltına alınan Örün'ün ifadesinde "Yanıma geldi. Para istedi. Vermeyeceğimi söyledim. Peşimi bırakmadı. Para istemeyi sürdürdü. Canımı sıktı. Ben de sinirlendim, mezarlığın orada boğarak öldürdüm. Sonra üzerini çalılarla örterek cesedi gizlemeye çalıştım" dediği öğrenildi.

Küçük Şirin'i öldüren caninin ifadesi kan dondurdu: Canımı sıktı, boğazını sıktım
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahmut Ekinci - 3.Sayfa
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Yorumlar (27)

Haber YorumlarıEmrah null:

6 yaşındaki bi çocuk hemde kız yani bir melek senin canını nasıl sıktı. Ateşi bol olasica. k.ev ldı

Yorum Beğen204
Yorum Beğenme5
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Haber YorumlarıSinan Bulduk:

İdam için daha neyi bekliyorsunuz acaba ? Bebek , çocuk demeden , herkes her yerde birbirini öldürüyorken..Mevcut ceza kanunun ta m. k..im

Yorum Beğen164
Yorum Beğenme5
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Haber YorumlarıEngin Turan:

Bazen harbi insandan vazgeçmek gelmiyorlar İnsanın ruhunu gasp ediyorlar O cocuğun ailesi en büyük suçlu Cocuğu kötü yetiştiriyor Ve onlarda para almadan gitmiyorlar

Yorum Beğen64
Yorum Beğenme34
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Haber Yorumlarımüfeyir Kaplan:

idam niye gelmiyor herkes kendinden korktuğu içinmi acaba

Yorum Beğen89
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıCarsambali:

Ayrica 6 yasinda bir cocugun ne isi var sokaklarda,marketlere tek basina gidiyor..Ailesine alin iceri..Bu kadar sorumsuzluk olurmu..Su cocuklara elini sureni direk kesicen

Yorum Beğen79
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıHayri:

Bu kadar basit mi yani

Yorum Beğen80
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıBitlisli:

Allah binlerce kez belanı versin, küçücük çocuklarımızı artık pencereye dahi çıkaramaz olduk, yazıklar olsun yazıklar… Bu vebal ile bu toplum nasıl yaşar

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Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıMGk:

İnş. sende içeride canı sıkılana denk gelirsin

Yorum Beğen44
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıSedat Macit:

Bu o.c direk almalılar .yada ceza evinde yok edilmeli.

Yorum Beğen43
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıNilay Doruk:

Bu ülkede ÿaşanmaz net . kimse güvende değil artık

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme2
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