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Küçük çocukların motosiklet gezintisi hastanede son buldu

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Antalya’nın Manavgat ilçesinde yoldaki çukur nedeniyle devrilen motosiklette bulunan 14 yaşındaki sürücü ve 7 yaşındaki kuzeni yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yoldaki çukur nedeniyle devrilen motosiklette bulunan 14 yaşındaki sürücü ve 7 yaşındaki kuzeni yaralandı.

Kaza, Manavgat ilçesi Kavaklı Mahallesi 6537 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6537 Sokak'ta 6542 Sokak istikametine seyir halindeki 14 yaşındaki Berat S.K.'nın kullandığı 07 CIA 216 plakalı motosiklet yolda bulunan çukur nedeniyle devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, motosiklet sürücüsü Berat S.K. ile yolcu olarak bulunan kuzeni 7 yaşındaki Ömer A.A. yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayı gören bir vatandaş, kazanın sebebinin yoldaki çukurlar olduğunu, motosikletin çukur nedeniyle devrildiğini belirterek yetkililerden bir an önce yolu yapmalarını istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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