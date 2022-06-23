Küçük çocuk çakmakla oynarken yatağı yaktı

Yangından kurtarılan çocuğa itfaiye ekipleri şefkat gösterdi

İSTANBUL - Arnavutköy'de evinde çakmakla oyun oynarken yatağı yakan 3 yaşındaki çocuğu, itfaiye ekipleri kurtardı. İtfaiye erlerinin oyun oynayarak sakinleştirdiği küçük çocuk, sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından ailesine teslim edildi.

Arnavutköy Merkez Mahallesi Ardıçözü Sokak'ta dün saat 15.45 sıralarında 5 katlı bir binanın 2. katında yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, yatak odasında oyun oynayan 3 yaşındaki Hamza Ali Kalafat, çakmakla oyun oynadığı sırada yatağı tutuşturdu. Panikleyen annesi çevredeki vatandaşlara seslenerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri küçük çocuğu kurtararak yangını söndürdü. Yaşadığı dehşetle birlikte korkarak ağlayan çocuğu itfaiye erleri sakinleştirdi. İtfaiyecilerin telsiz, el feneri, kask gibi malzemeleri ile oynayan çocuğu da sağlık kontrolleri yapılması için ambulansa itfaiye personeli teslim etti. Ambulansta müdahalesi yapılan 3 yaşındaki çocuk daha sonrasında ailesine teslim edildi.