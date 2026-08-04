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Batman'da Çocuğun Parmağına Sıkışan Yüzük İtfaiye Müdahalesiyle Çıkarıldı

Batman'da Çocuğun Parmağına Sıkışan Yüzük İtfaiye Müdahalesiyle Çıkarıldı
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Batman'da bir çocuğun parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerinin hastanede sağlık personeliyle koordineli yaptığı hassas müdahaleyle çıkarıldı. Özel kesme ekipmanlarıyla gerçekleştirilen işlem sırasında olumsuzluk yaşanmazken, çocuk rahat bir nefes aldı, ailesi ekiplere teşekkür etti.

Batman'da küçük bir çocuğun parmağına sıkışan yüzük, itfaiye erlerinin hastanede gerçekleştirdiği hassas müdahaleyle çıkarıldı.

Edinilen bilgilere göre, küçük çocuğun parmağına sıkışan yüzük nedeniyle yaşadığı rahatsızlık üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbarın ardından itfaiye ekibi, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine yönlendirildi. Hastanede sağlık ekipleriyle koordineli şekilde çalışan itfaiye ekipleri, özel kesme ekipmanları kullanarak çocuğun parmağına sıkışan yüzüğü dikkatli bir çalışma sonucunda çıkardı. Müdahale sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

Parmağındaki yüzük nedeniyle ağrı ve tedirginlik yaşayan küçük çocuk, başarılı müdahalenin ardından rahat bir nefes alırken, ailesi de ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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