Küçük çocuğun kullandığı iş makinesi devrildi: 1 yaralı

Adıyaman'da 11 yaşındaki çocuğun izinsiz kullandığı iddia edilen forklifin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir işletmede meydana geldi. İddiaya göre B.Ö., (11), işletmede bulunan forklifti izinsiz kullanmak istediği sırada iş makinesi kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada bacağı iş makinesinin altında kalan B.Ö., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı