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Küçük Berat'ın Ölümü: 17 Yaşındaki Sürücüye 5 Yıl Hapis Cezası

Küçük Berat'ın Ölümü: 17 Yaşındaki Sürücüye 5 Yıl Hapis Cezası
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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 9 yaşındaki çocukla ilgili davada, duruşmanın ardından 17 yaşındaki sürücüye 5 yıl hapis cezası verildi. Aile ceza kararına tepki gösterdi ve olayı itiraz edeceklerini belirtti.

Küçük Berat'ın hayatını kaybettiği kazada 17 yaşındaki sürücüye 5 yıl ceza

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 9 yaşındaki çocukla ilgili davanın üçüncü duruşmasında 17 yaşındaki sürücüye 5 yıl hapis cezası verildi.

Elbistan 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Y.B., SEGBİS aracılığıyla katıldı. Duruşma salonunda ise maktul Rubin Berat'ın annesi Elif, babası İbrahim Güner ve yakınları hazır bulundu. Duruşmanın ardından mahkeme, 17 yaşındaki sürücüye 5 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme sonrası Güner ailesi ve yakınlarının pankart açarak karar tepki gösterdi.

Adliye önünde açıklama yapan Av. Niyazi Kalay, "Mahkeme üçüncü duruşması görüldü. Mahkeme bilinçli taksir suçundan karar verdi. Sürücüye 5 yıl hapis verdi ve tutuklu halinin devamı kararı verdi. Biz suçun olası kast ile öldürme suçu olduğunu savunuyoruz. Dosyadaki bütün deliller hızlı olması, frene basmaması ve ehliyetsiz olması gibi hususlar dikkate alındığında olası kastın oluştuğunu düşünüyoruz. Biz bu haliyle bile dosyaya itiraz edeceğiz" dedi.

Olayın geçmişi

18 Ocak'ta Elbistan İlçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen kazada Y.D. idaresindeki otomobil, yaya geçidinde annesiyle beraber yolun karşısına geçmek isteyen ilkokul 3. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Robin Berat Güner'e çarpmıştı. Kazada Robin Berat çocuk olay yerinde hayatını kaybetmişti.

(HLL-HİV-SO-Y)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY - 3.Sayfa
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