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Kucağında bebekle duygu sömürüsü yapıyordu, gerçek çok başka çıktı

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İstanbul Ortaköy'de sahte bebek yapıp insanların duygularını sömüren dilenci kadının oyunu görevliler tarafından bozuldu.

İstanbul Ortaköy'de, insanların iyi niyetini suistimal eden bir dilenci, sahte bebek kullanarak duygu sömürüsü yaparken görevliler tarafından yakalandı.

Çevredeki vatandaşların şüphelenmesi üzerine görevliler kadını durdurdu ve battaniyeye sarılı "bebeği" kontrol etti. Gerçeğin ortaya çıkmasıyla kadının sahte bir bebekle para topladığı anlaşıldı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi ve sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

Kucağında bebekle duygu sömürüsü yapıyordu, gerçek çok başka çıktı
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

Gidin çalışın haram yemeyin ya

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