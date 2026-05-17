Haberler

Küba'nın ABD üssüne ve birliklerine saldırı planlarını görüştüğü iddiası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD merkezli Axios, gizli istihbarat raporlarına dayanarak Küba'nın Guantanamo Üssü, ABD askeri gemileri ve Florida'daki Key West'e dron saldırısı planlarını görüştüğünü iddia etti. ABD'li yetkililer, bu durumun büyüyen bir tehdit olduğunu belirterek Küba'ya yeni yaptırımlar açıklanabileceğini duyurdu.

ABD merkezli Axios haber sitesi, gizli istihbarat raporlarına dayandırdığı haberinde, Küba'nın Guantanamo Körfezi'ndeki ABD üssüne, ABD askeri gemilerine ve Florida'nın Key West kentine yönelik saldırı planlarını görüştüğünü iddia etti.

Küba'nın ABD'ye yönelik dron saldırısına dair planları görüştüğü öne sürüldü. ABD merkezli Axios haber sitesi, gizli istihbarat raporlarına dayandırdığı haberinde, Küba'nın 300'den fazla dron satın aldığını belirterek, bu dronlar ile Guantanamo Körfezi'ndeki ABD üssüne, ABD askeri gemilerine ve Florida eyaletine bağlı Key West kentine yönelik saldırı planlarını görüştüğünü iddia etti.

Adı açıklanmayan ABD'li yetkili, "Bu tür teknolojilerin bu kadar yakınımızda olması ve terör gruplarından uyuşturucu kartellerine, İranlılardan Ruslara kadar uzanan bir dizi kötü niyetli aktörü düşündüğümüzde, bu durum endişe verici. Bu, giderek büyüyen bir tehdit" dedi.

"Batı Yarımküre, düşmanlarımızın oyun alanı olamaz"

CIA Başkanı John Ratcliffe'in geçtiğimiz hafta perşembe günü Küba'ya yaptığı ziyarete ilişkin konuşan adı açıklanmayan ABD'li yetkili, Ratcliffe'ın Kübalı yetkilileri düşmanca eylemlere girişmemeleri konusunda açıkça uyardığını ifade ederek, Ratcliffe'in ayrıca Küba'ya, ABD yaptırımlarını sona erdirmek için totaliter yönetimlerini değiştirmeleri konusunda çağrıda bulunduğunu söyledi. Yetkili, "Ratcliffe, Küba'nın artık düşmanlarımızın kendi yarımküremizde düşmanca gündemleri için bir platform olarak kullanılamayacağını açıkça belirtti. Batı Yarımküre, düşmanlarımızın oyun alanı olamaz" dedi.

İran saldırıları mercek altında

ABD'li yetkililer, Küba'nın 2023 yılından bu yana Rusya ve İran'dan "farklı tipte" saldırı dronları satın aldığını ve bunları adanın dört bir yanındaki stratejik noktalarda depoladığını belirtti. Yetkililer ayrıca, Kübalı istihbarat yetkililerinin, "İran'ın ABD'ye nasıl direndiğini öğrenmeye çalıştığını" aktardı.

Haberde, ABD'nin gelecek günlerde Küba'ya yönelik yeni yaptırımlar açıklamasının beklendiği ifade edildi.

"Kimse Küba'dan gelecek savaş uçakları konusunda endişeli değil"

ABD'li yetkililerin, Küba'nın acil bir tehdit oluşturduğuna veya ABD çıkarlarına saldırmayı şu an için planladığına inanmadığı aktarılan haberde, ABD istihbarat raporunun, ABD ile ilişkilerin kötüye gitmeye devam etmesi durumunda düşmanlıkların patlak vermesi ihtimaline karşı adadaki askeri yetkililerin dron saldırılarına dair planları tartıştığını gösterdiği belirtildi. ABD yetkili, "Kimse Küba'dan gelecek savaş uçakları konusunda endişeli değil. Uçabilecek bir uçakları olup olmadığı bile belli değil. Ancak ne kadar yakın olduklarını belirtmek gerekir. Bu, bizim için rahat edeceğimiz bir durum değil" dedi.

Küba, ABD tarafından "terörü destekleyen devlet" olarak sınıflandırılıyor

Rusya ve Çin'in, ABD'ye dair istihbarat toplamak için Küba'da yüksek teknolojiye sahip casusluk tesisleri bulunuyor. Küba, ABD tarafından "terörü destekleyen devlet" olarak sınıflandırılıyor ve Marksizmi tüm Latin Amerika'ya yayan ülke olarak görülüyor. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Tekirdağ Çorlu'da çıkan çatışmada 2 polis memuru şehit oldu

Tekirdağ'da silahlı çatışma! 2 polis memuru şehit oldu
Çorlu'da iki polisimizi şehit eden saldırganın yakalanma anı kamerada

İki polisimizi şehit eden saldırgan böyle yakalandı
Rasim Ozan Kütahyalı'nın 244 sayfalık ifadesi! 46,5 milyonluk para hareketine böyle yanıt verdi

198 şüpheliden 1'ini tanıdı, onunla da 46 milyonluk işlemi var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eurovision şampiyonu Dara, Türk gelini çıktı! Bir mesajı var

Eurovısıon şampiyonu Dara, Türk gelini çıktı! Bir mesajı var
Tümer Metin, Fenerbahçe'nin yeni hocasını seçti: Hem insanlığına hem de hocalığına kefilim

Fener'in hocasını seçti: Hem insanlığına hem de hocalığına kefilim
AK Parti'nin sahnesine çıkan Eser Yenenler'e her kesimden tepki var

AK Parti'nin sahnesine çıkan Eser Yenenler kimseye yaranamadı
Savaşta bir ilk! BAE’de nükleer santral yakınında dron saldırısı

Savaşta bir ilk! Arap ülkesindeki nükleer santrale dron saldırısı
Elleri ve üstü kan içindeydi! Konya'daki aile vahşetinde veteriner çift toprağa verildi

Elleri kan içindeydi! Konya'daki aile vahşetinde yeni detaylar

Lula savaştaki tarafını haftalar sonra açıkladı

ABD-İran savaşında tarafını seçti
Xabi Alonso, İngiliz devinin başına geçti

Herkes şaşkın: Yeni sezonda Chelsea'de