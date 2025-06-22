Kremna Antik Kenti'nde Düşme Sonucu Kadın Hayatını Kaybetti

Kremna Antik Kenti'nde Düşme Sonucu Kadın Hayatını Kaybetti
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Burdur'un Bucak ilçesinde ot toplamak üzere Kremna Antik Kenti'ne çıkan 47 yaşındaki Fatma Acar, dengesini kaybederek kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Burdur'un Bucak ilçesinde ot toplamak için Kremna Antik Kenti'ne çıkan kadın, kayaklıklardan düşerek hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.45 sıralarında Bucak ilçesi Çamlık köyünde bulunan Kremna Antik Kenti'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ot toplamak için antik kente çıkan Fatma Acar (47) dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerin yaptığı aramalar sonrasında talihsiz kadın kayalıklardan yaklaşık 15 metre aşağıda hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Acar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Acar'ın cenazesi olay yeri inceleme ve cumhuriyet savcısının çalışmaları sonrasında otopsi yapılmak üzere Bucak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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