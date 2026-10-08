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Kramatorsk'taki otobüs durağı saldırısında ölenlerin sayısı 33'e yükseldi

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Rusya'nın Kramatorsk'a düzenlediği saldırıda otobüs durağı ve bir otobüs vuruldu; ölü sayısı 33'e, yaralı sayısı 18'e yükseldi. Ukraynalı yetkililer sivillerin hedef alındığını belirtirken Bölge Valisi, Kramatorsk ve Sloviansk'ta toplu taşıma seferlerini durdurma talimatı verdi.

Rusya'nın Ukrayna'da otobüs durağına düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e yükseldi.

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Kramatorsk kentine düzenlediği saldırıda can kaybı arttı. Otobüs durağı ve bir otobüsün vurulduğu saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e, yaralıların sayısı ise 18'e yükseldi. Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın ele geçirmeyi hedeflediği kilit önemdeki kente gerçekleştirdiği saldırıda doğrudan sivilleri hedef aldığını vurguladı.

"Onlar için yolcu dolu bir otobüs, cazip bir hedef"

Bölge Valisi Vadym Filashkin, "Onlar (Ruslar) için yolcu dolu bir otobüs, tam da tek bir vuruşla olabildiğince çok insanı katledebildikleri için cazip bir hedef" ifadelerini kullandı. Filashkin, Kramatorsk ve kale kuşağının bir diğer kilit kenti olan Sloviansk'taki şehir yetkililerine toplu taşıma seferlerini durdurma talimatı verdiğini açıkladı. Rus tarafı saldırıya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Kiev'de 3 ölü, 14 yaralı

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko ise yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde başkent Kiev'e düzenlenen İHA saldırısında 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 14 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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