Kozluk'ta balık avı sırasında patlama: 1 kişi hayatını kaybetti

Batman'ın Kozluk ilçesinde balık avı sırasında meydana gelen patlama sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, Kozluk ilçesinde bulunan Garzan Barajı kenarında balık avlayan 64 yaşındaki Vezir İder, elinde bulunan ve dinamit olduğu tahmin edilen bir cismin henüz bilinmeyen bir nedenle patlaması sonucu ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan İder, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından bölgede güvenlik önlemleri alınırken, patlamanın nedenine ilişkin geniş çaplı inceleme başlatıldı. - BATMAN