Kozlu'da İş Yeri Kurşunlama Olayında Bir Kişi Tutuklandı
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde bir iş yerinin kurşunlanması sonucunda gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın alacak-verecek meselesiyle ilgili olduğu iddia ediliyor.
Kozlu'da bir iş yerine üç el ateş ettiği iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Ç.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın alacak-verecek meselesinden kaynaklandığı ileri sürülürken, soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürüyor. - ZONGULDAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa