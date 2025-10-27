Kozlu'da İş Yeri Kurşunlama Olayında Bir Kişi Tutuklandı

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde bir iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kozlu'da bir iş yerine üç el ateş ettiği iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Ç.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın alacak-verecek meselesinden kaynaklandığı ileri sürülürken, soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürüyor. - ZONGULDAK