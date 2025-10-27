Haberler

Kozlu'da İş Yeri Kurşunlama Olayında Bir Kişi Tutuklandı

Güncelleme:
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde bir iş yerinin kurşunlanması sonucunda gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın alacak-verecek meselesiyle ilgili olduğu iddia ediliyor.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde bir iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kozlu'da bir iş yerine üç el ateş ettiği iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Ç.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın alacak-verecek meselesinden kaynaklandığı ileri sürülürken, soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
