Kozinoğlu soruşturmasında örnek değiştirme iddiasıyla şüpheli ifade verecek

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Silivri Cezaevi'nde 2011 yılında hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Kozinoğlu'nun ölümünden 9 gün sonra Adli Tıp Kurumu'ndaki örneklerin bulunduğu odaya girdiği iddia edilen Gürsoy E.'nin bugün Silivri Adliyesi'nde şüpheli sıfatıyla ifade vermesi bekleniyor.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Gürsoy E.'nin Adli Tıp Kurumu'na su sebili takma bahanesiyle girdiği ve Kozinoğlu'na ait doku ve kan örneklerinin bulunduğu bölümde yalnız kaldığı öne sürüldü. Şüphelinin örnekleri almış veya değiştirmiş olabileceği iddiaları araştırılıyor.

Gürsoy E.'nin dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarından hükümlü olduğu, Iğdır'daki cezaevinde bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı