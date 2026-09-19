Haberler

Kozinoğlu soruşturmasına öldüğü güne ait olduğu iddia edilen görüntüler girdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+38 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'deki şüpheli ölümüne ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmaya yeni görüntüler eklendi. Görüntülerin öldüğü güne ait olduğu iddia edilirken, kayıtlarda Hasan Ataman'ın odadan kahve bardağını aldığı görülüyor.

Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin dikkat çeken görüntüler soruşturma dosyasına girdi.

Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında meydana gelen şüpheli ölümüne Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor. Dosyaya yeni görüntüler girdi. Görüntülerin Kaşif Kozinoğlu'nun öldüğü güne ait olduğu iddia edildi. İlk görüntüe Kaşif Kozinoğlu ile Hasan Ataman'ın yürüyüş halinde olduğu, görüntünün devamında Hasan Atilla'nın bir şeylerle meşgul olduğu görülüyor. İkinci görüntüde, Kaşif Kozinoğlu'nun ambulans içerisinde bulunduğu sırada Hasan Ataman'ın Kaşif Kozinoğlu'nun odasına girdiği ve odada bulunan kahve bardağını aldığı kayda geçiyor. Her iki görüntünün de soruşturma kapsamında incelendiği; görüntülerin çekildiği zaman, olayların kronolojisi, görüntülerde yer alan kişilerin hareketleri ve diğer delillerle bağlantısının ortaya konulması bakımından değerlendirildiği kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Menisküsü yırtıldı! Fenerbahçe'nin yıldızı 2 ay yok

Şok üstüne şok! Fenerbahçe'nin yıldızı 2 ay yok
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Boğaziçi'nin efsane hocası Prof. Dr. Uğur Ersoy hayatını kaybetti

'Hocaların hocası' hayatını kaybetti
'Büşra bebeği çadırdan aldı' denilen şüpheli serbest! Gözler Adli Tıp'a çevrildi

Kardeşler onu işaret etmişti! Hakkında karar verildi
Gaziosmanpaşa'da taciz iddiası sonrası sokak ortasında saldırı! Çift darbedildi, o anlar kamerada

Taksi beklerken eski komşularıyla karşılaştılar! Sonrası kamerada
Ne şakaları var ne de acımaları! Gelene geçene gol yağdırıyorlar

Ne şakaları var ne de acımaları! Gelene geçene gol yağdırıyorlar
Sen misin Türkiye'yi beğenmeyen! Kulüpsüz kalan yıldız futbolcuyu eski takımı bile istemedi

Kulüpsüz kalan yıldız futbolcuyu eski takımı bile istemedi
Kaşif Kozinoğlu'nun öldüğü güne ait görüntüler! Bardak detayı bomba

Öldüğü güne ait yeni görüntüler! Bardak detayı bomba
CHP'den ihraç edilen Mezitli Belediye Başkanı Tuncer'den sert tepki: Hala neyle suçlandığımı bilmiyorum

CHP'li başkandan ihraç isyanı! Neyle suçlandığımı bilmiyorum