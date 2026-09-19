Kozinoğlu soruşturmasına öldüğü güne ait olduğu iddia edilen görüntüler girdi

Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin dikkat çeken görüntüler soruşturma dosyasına girdi.

Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında meydana gelen şüpheli ölümüne Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor. Dosyaya yeni görüntüler girdi. Görüntülerin Kaşif Kozinoğlu'nun öldüğü güne ait olduğu iddia edildi. İlk görüntüe Kaşif Kozinoğlu ile Hasan Ataman'ın yürüyüş halinde olduğu, görüntünün devamında Hasan Atilla'nın bir şeylerle meşgul olduğu görülüyor. İkinci görüntüde, Kaşif Kozinoğlu'nun ambulans içerisinde bulunduğu sırada Hasan Ataman'ın Kaşif Kozinoğlu'nun odasına girdiği ve odada bulunan kahve bardağını aldığı kayda geçiyor. Her iki görüntünün de soruşturma kapsamında incelendiği; görüntülerin çekildiği zaman, olayların kronolojisi, görüntülerde yer alan kişilerin hareketleri ve diğer delillerle bağlantısının ortaya konulması bakımından değerlendirildiği kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı