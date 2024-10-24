Üye Girişi
Haberler

Kozan'da Trafik Kazası: Motosikletli İki Kişi Ağır Yaralandı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Kozan ilçesinde bir otomobilin yaya geçidinden karşı şeride geçmeye çalışan motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü ve annesi ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi.

Kozan'da otomobil motosiklete çarptı: 2 ağır yaralı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde otomobilin orta refüjdeki yaya geçidinden karşı şeride geçmeye çalışan motosiklete çarpmasıyla meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Türkeli Mahallesi Göçyolu'nda meydana geldi. İddiaya göre Ayberk Arda A. yönetimindeki 01 D 6601 plakalı otomobil orta refüjdeki yaya geçidinden karşı şeride geçmeye çalışan Muhammed Musaco yönetimindeki 01 AHG 029 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Muhammed Musaco ve annesi Emine Şimeli yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan yaralılar Adana Şehir Hastanesine sevk edildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kozan'da Trafik Kazası: Motosikletli İki Kişi Ağır Yaralandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRE BOZDEMİR - 3.Sayfa

Motosiklet Otomobil Güvenlik 3-sayfa trafik Adana Kozan Yaşam Kaza

Ömer Öcalan İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüştü! İşte ilk sözleri

Yeğen Öcalan dün İmralı'ya gitti! İşte ilk sözleri

 Teröristbaşı Öcalan: Buradan tabutla çıkmak istemiyorum

Teröristbaşı Öcalan: Buradan tabutla çıkmak istemiyorum

 TUSAŞ saldırısında kullanılan silahlar tek bir örgütü işaret ediyor

Teröristlerin kullandığı silahlar tek bir örgütü işaret ediyor
TUSAŞ'taki terör saldırısında kahreden 'çiçek' detayı

TUSAŞ'taki terör saldırısında kahreden 'çiçek' detayı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Teröristbaşı Öcalan ne dedi? Müge Anlı'da Betül Tuncer bulundu mu, kaçırıldı mı? 24 Ekim Müge Anlı'da ne oldu? TOKİ ARSA SATIŞI: TOKİ arsa başvurusu nasıl yapılır? Hangi illerde arsa satışı yapılacak? İnci Taneleri son bölüm neler oldu? İnci Taneleri Dilber'in yeni dansı izle! HMGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) sonuçları bugün açıklanır mı? YDS 2 SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULA: YDS yerleri açıklandı mı? Bu akşam Hudutsuz Sevda var mı? Hudutsuz Sevda yeni bölüm yayınlanacak mı? Bu akşam Siyah Kalp var mı? siyah Kalp yeni bölüm yayınlanacak mı? (24 Ekim) 29 Ekim Ankara kutlamaları iptal mi? 29 Ekim Ankara ücretsiz konserler iptal mi oldu? Bu akşam İnci Taneleri var mı? İnci Taneleri yeni bölüm yayınlanacak mı? (24 Ekim)
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.