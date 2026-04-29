Kozan’da sel faciası: Araçtan atlayan 2 kişiden biri hayatını kaybetti

Adana'nın Kozan ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından meydana gelen sel felaketinde, akıntıya kapılan otomobilde bulunan iki kişi araçtan atladı. Sel sularında sürüklenen 1 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan diğer kişi yaşadığı dehşet anlarını anlattı.

Akşam saatlerinde ilçede etkisini artıran sağanak ve dolu yağışı sonrası Tabak Deresi taştı. Taşkının etkisiyle Bucak yolu üzerindeki Karabuzağı Mahallesi Döşeme mevkiinde bağlantı yolları su ve çamurla kaplanarak trafiğe kapandı. Yolda bulunan bazı araçlar ise sel sularında mahsur kaldı.

Alper Büyükdoğan kullandığı otomobil ile selde akıntıya kapıldı. Büyükdoğan ve arkadaşı Kamber Ünüvar panik içerisinden araçtan atladı. Büyükdoğan bir tele tutunurken Kamber Ünüvar akıntıya kapılıp kayboldu.

Bölgeye arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, yaralanan Alper Büyükdoğan'ı hastaneye kaldırdı. Kamber Ünüvar ise düştüğü bölgenin 2 kilometre uzağındaki bir narenciye bahçesinde bulundu. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Ünüvar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Korku dolu anları anlatan Alper Büyükdoğan, "Arkadaşımın kapısını açtım atlasın diye önce o sonra ben atladım. Ben telden tutundum arkadaşım tutunamadı sele kapıldı" dedi. - ADANA

