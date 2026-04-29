Kozan'da sel faciası: Araçtan atlayan 2 kişiden biri hayatını kaybetti

Güncelleme:
Adana'nın Kozan ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından meydana gelen sel felaketinde, akıntıya kapılan otomobilde bulunan iki kişi araçtan atladı. Sel sularında sürüklenen 1 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan diğer kişi yaşadığı dehşet anlarını anlattı.

Akşam saatlerinde ilçede etkisini artıran sağanak ve dolu yağışı sonrası Tabak Deresi taştı. Taşkının etkisiyle Bucak yolu üzerindeki Karabuzağı Mahallesi Döşeme mevkiinde bağlantı yolları su ve çamurla kaplanarak trafiğe kapandı. Yolda bulunan bazı araçlar ise sel sularında mahsur kaldı.

Alper Büyükdoğan kullandığı otomobil ile selde akıntıya kapıldı. Büyükdoğan ve arkadaşı Kamber Ünüvar panik içerisinden araçtan atladı. Büyükdoğan bir tele tutunurken Kamber Ünüvar akıntıya kapılıp kayboldu.

Bölgeye arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, yaralanan Alper Büyükdoğan'ı hastaneye kaldırdı. Kamber Ünüvar ise düştüğü bölgenin 2 kilometre uzağındaki bir narenciye bahçesinde bulundu. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Ünüvar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Korku dolu anları anlatan Alper Büyükdoğan, "Arkadaşımın kapısını açtım atlasın diye önce o sonra ben atladım. Ben telden tutundum arkadaşım tutunamadı sele kapıldı" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD Merkez Bankası, faizi sabit tuttu

FED, piyasaların merakla beklediği açıklamayı yaptı
İzmir'deki zincirleme kazada 1 polisimiz şehit! 2 ölü, 5 yaralı

11 aracın karıştığı kazada şehidimiz var! Çok sayıda ölü ve yaralı
Kozan’da sel faciası: Araçtan atlayan 2 kişiden biri hayatını kaybetti

Selin vurduğu şehrimizden acı haber geldi
Adana'nın Kozan ilçesini sel vurdu

Sıcaklığıyla meşhur şehrimizi sel vurdu
Van'da sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu bir çocuk hayatını kaybetti, bir çocuk yaralandı

Sokak köpekleri, çocuklara saldırdı! Kahreden haber geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj

Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj
Herkes o detaya takıldı, First Lady Trump'ın elini yine tutmadı

Kraliyet onuruna verilen yemekte herkes o detaya takıldı

Adana'nın Kozan ilçesini sel vurdu

Sıcaklığıyla meşhur şehrimizi sel vurdu
Eski Hakkari Belediye Başkanı yeniden 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

Eski belediye başkanına 19.5 yıl hapis cezası

Anaokulu bahçesinde gösteri yapan öğretmen ve öğrencilerin üzerine tabela düştü

Anaokulu öğrencilerinin etkinliği kötü bitti! Kamera anbean kaydetti