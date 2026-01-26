Haberler

Adana'da bulunan kayıp çocuk geceyi mağarada geçirmiş

Güncelleme:
Adana'nın Kozan ilçesinde kaybolan 16 yaşındaki Hatice Kaya, 24 saat süren arama çalışmalarının ardından sağ olarak bulundu. Soğuktan korunmak için girdiği mağara benzeri yapıda bulunan Kaya, sağlık kontrolleri için hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde dün öğle saatlerinde kaybolan 16 yaşındaki kız çocuğu, 24 saat süren arama çalışmalarının ardından sağ olarak bulundu. Sağlık kontrolleri için ambulansla hastaneye kaldırılan kız çocuğunun geceyi mağarayı andıran yapıda geçirdiği öğrenildi.

Kozan'a bağlı Velicanlı Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde evden ayrılan 16 yaşındaki Hatice Kaya'dan haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı. Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalara Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ekipleri katıldı. Bölgede dron, termal dron ve iz takip köpekleri de kullanıldı. Ekiplerin Sin Manastırı bölgesinde yaptığı aramada çocuk, soğuktan korunmak amacıyla girdiği mağara gibi bir yapıda bulundu. Sağ olarak bulunan kız çocuğu, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi.

Kaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
