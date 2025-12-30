Kozan'da çeşitli suçlardan 5 şüpheli tutuklandı

Adana'nın Kozan ilçesinde çeşitli suçlardan yakalanan şüphelilerden 5'i tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin son bir haftada 'Kozan'a Güven Uygulamaları' kapsamında gerçekleştirdiği denetimlerde 34 noktada toplam 246 emniyet personeli görev aldı. Yapılan denetimlerde çeşitli uyuşturucu maddeler, 1 adet kurusıkı tabanca ve 6 fişek ele geçirildi. Uyuşturucu, tehdit ve kaçak kazı gibi suçlardan 10 şahıs yakalandı, 5'i tutuklandı.

Trafik güvenliğini denetimlerinde de 7 araca modifiyeden, 177 motosiklet sürücüsüne çeşitli maddelerden idari para cezası uygulandı. 18 araç ve 10 motosiklet ise trafikten men edildi. - ADANA