Haberler

Kozan'da çeşitli suçlardan 5 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Kozan ilçesinde yapılan denetimlerde, çeşitli suçlardan yakalanan 10 kişiden 5'i tutuklandı. Yapılan uygulamalarda uyuşturucu, silah ve trafik suçlarıyla ilgili çok sayıda işlem gerçekleştirildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde çeşitli suçlardan yakalanan şüphelilerden 5'i tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin son bir haftada 'Kozan'a Güven Uygulamaları' kapsamında gerçekleştirdiği denetimlerde 34 noktada toplam 246 emniyet personeli görev aldı. Yapılan denetimlerde çeşitli uyuşturucu maddeler, 1 adet kurusıkı tabanca ve 6 fişek ele geçirildi. Uyuşturucu, tehdit ve kaçak kazı gibi suçlardan 10 şahıs yakalandı, 5'i tutuklandı.

Trafik güvenliğini denetimlerinde de 7 araca modifiyeden, 177 motosiklet sürücüsüne çeşitli maddelerden idari para cezası uygulandı. 18 araç ve 10 motosiklet ise trafikten men edildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Öcalan'dan SDG mesajı: 10 Mart Mutabakatı'nın uygulanması süreci rahatlatacak ve hızlandıracaktır

Sürenin dolmasına 2 gün kala Öcalan'dan SDG'ye kritik çağrı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk otomotiv devi üretime ara veriyor

İşçiler eylem yapmıştı! Türk otomotiv devi üretime ara veriyor
Ünlü oyuncu 'Ölmek istiyorum' deyip devlete dava açtı

Ünlü oyuncu "Ölmek istiyorum" deyip devlete dava açtı
Premier Lig ekipleri Galatasaray'ın yıldızı için sıraya girdi

Premier Lig ekipleri Galatasaray'ın yıldızı için sıraya girdi
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
Türk otomotiv devi üretime ara veriyor

İşçiler eylem yapmıştı! Türk otomotiv devi üretime ara veriyor
Akın akın Türkiye'ye geliyorlar! Yılbaşı alışverişi yapanlar sınır kapılarına yığıldı

Akın akın Türkiye'ye geliyorlar! İşini bitiren sınır kapısına yığıldı
Diyarbakır'daki kadın cinayetinin detayları kan dondurdu: Eşini öldürdü, tanık olan çocuklarını kaçırdı

Diyarbakır'daki kadın cinayetinin detayları kan dondurdu