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Kozan'da eski eşin kocasına saldırı: Fail yakalanamadı

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Adana'nın Kozan ilçesinde eski eşinin kocasına saldıran şahıs yakalanamazken, bıçakla yaralama olayının faili ve olaya karışan kardeşi yakalanıp adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre olay Kozan ilçesinde dün saat 15.00 sularında Tufanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Serhan Y. (45) eşiyle kaldırımda yürüdüğü sırada karısının eski eşi Mahsuni K. ve kardeşleri İbrahim K. ve Bilal K. ile karşılaştı. Karşılaşma sonrası Serhan Y., karısının eski eşi ve kardeşleri tarafından darp edilip, bıçaklandı. Bu anlar ise saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Yaralanan Serhan Y., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, olaya karışan eski kocanın kardeşleri İbrahim K. ile Bilal K.'yı dün gözaltına alırken eski eş Mahsuni K. her yerde aranıyor. Polis görüntülerden kocayı İbrahim K.'nın bıçakladığını tespit etti. İfadeleri tamamlanan kardeşler İbrahim K. ile Bilal K. adliyeye sevk edildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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