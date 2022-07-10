Kozan'da çatı katında yangın Adana'nın Kozan ilçesinde bir evin çatı katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangında dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı. Adana'nın Kozan ilçesinde bir evin çatı katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangında dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre, saat 20.00 sularında Çanaklı Mahallesi Güneri Caddesi üzerinde 2 katlı bir evin çatı katında yangın çıktı. Olay yerine çağırılan Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Yangını çıkış nedeni belirlenmesi için inceleme başlatılırken polis ekipleri çevrede güvenlik önemleri aldı. Yangınla ilgili soruşturma sürerken dumandan etkilenen 1 kişi Kozan Devlet Nastanesinde tedavi altına alındığı öğrenildi. - ADANA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İtfaiye Adana Kozan 3. Sayfa Haberler

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