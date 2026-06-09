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Aşırı saman yüklü pikabın trafikteki tehlikeli yolcuğu

Aşırı saman yüklü pikabın trafikteki tehlikeli yolcuğu
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Adana'nın Kozan ilçesinde aşırı yüklü saman balyası taşıyan bir pikap, trafikte görüş açısını kapattı ve yola savrulan saman parçalarıyla kazaya davetiye çıkardı. O anlar kameraya yansıdı.

Adana'nın Kozan ilçesinde aşırı yüklü saman balyası taşıyan bir pikabın trafikte oluşturduğu tehlike kameraya yansıdı. Görüş açısını kapatan yük nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, yola savrulan saman parçaları da kazaya davetiye çıkardı.

Kozan ilçesinde Sırkıntı Caddesi'nden Adana-Kozan Karayolu istikametine seyreden bir pikap kazaya davetiye çıkardı. Kasasına aşırı saman balyası yüklenen pikap, trafikte ilerlerken diğer sürücülerin görüşünü engelledi. Üzeri kapatılmadan ve nizami şekilde yüklenmediği görülen saman balyalarından çıkan tozlar da seyir halindeki araç sürücülerini olumsuz etkiledi.

Özellikle motosiklet sürücülerinin zor anlar yaşadığı, zaman zaman saman balyalarından kopan parçaların yola savrulduğu trafikte sürücüler zor anlar yaşadı.

Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren görüntüler kameraya anbean yansıdı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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