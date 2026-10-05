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Kozan'da apartmanın çatısına yıldırım düştü, kopan parçalar 2 aracı hasarladı

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Kozan'da apartmanın çatısına yıldırım düştü, kopan parçalar 2 aracı hasarladı
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Adana'nın Kozan ilçesinde dün akşam etkili olan sağanak ve fırtına sırasında bir apartmanın çatısına yıldırım düştü. Çatıdan kopan beton ve tuğla parçaları otoparkta 2 aracın üzerine düşerek hasar oluşturdu; apartmanın çatısı ve televizyon vericileri de zarar gördü.

Adana'nın Kozan ilçesinde dün akşam etkili olan şiddetli sağanak ve fırtına sırasında bir apartmanın çatısına yıldırım düştü. Yıldırımın isabet ettiği çatıdan kopan beton ve tuğla parçaları otoparkta bulunan 2 aracın üzerine düşerken, apartmanın televizyon vericileri de zarar gördü. Yıldırımın düştüğü an çatıda meydana gelen hasar ise dron ile görüntülendi.

Olay, Kozan ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Rahime Gül Apartmanı'nda meydana geldi. Akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve fırtına sırasında apartmanın çatı katına yıldırım isabet etti. Yıldırımın etkisiyle çatıdan kopan beton ve tuğla parçaları otoparkta bulunan 2 aracın üzerine düştü. Araçlarda hasar meydana gelirken, apartmanın çatı bölümünde ve televizyon vericilerinde de zarar oluştu.

"Korktuk, Allah beterinden saklasın"

Sitede oturan emekli öğretmen İbrahim Tetik, yağışı izlemek için balkona çıktığı sırada yıldırımın düştüğünü belirterek yaşadığı korkuyu anlattı. Tetik, "Korkunç bir yağmur yağıyordu. Şiddetli bir ses duyduk. Ben de o yağışta korktum. Balkondan içeri girerken yıldırım şiddetli sesi ile yere düştüm. Korktuk. Allah'tan fazla sürmedi. Sabah bahçenin şeritli olduğunu gördüm. Yıldırım düşmüş, akşam kiremit parçaları düşmüş. Komşulara sordum, gece yıldırım düşmüş. Televizyon uyduları çalışmıyor. Allah beterinden saklasın" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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