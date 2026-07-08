Haberler

Adliye önündeki silahlı kavganın 4 şüphelisi serbest bırakıldı

Adliye önündeki silahlı kavganın 4 şüphelisi serbest bırakıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Kozan ilçesinde husumetli iki grup arasında adliye önünde çıkan silahlı kavgada gözaltına alınan 4 şüpheli, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki grubun adliye önünde karşılaşmasıyla çıkan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kozan Adliyesi önünde meydana geldi. İddiaya göre, daha önce yaşanan silahlı kavga nedeniyle tutuklu bulunan sanıkların yargılandığı dava öncesinde, husumetli taraflar adliye yanında bulunan bir kuruyemişçide karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Sokak ortasında birbirlerine karşılıklı ateş açan şahıslardan B.K. ayağından hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı B.K. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan şüpheliler, Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma ve kovalamaca sonucu kısa sürede yakalandı. Silahı kullandıkları ve şüphelilerin kaçmasına yardım ettiği değerlendirilen R.K., F.Ç., A.Y. ve E.A. emniyetteki işlemlerinin ardından Kozan Adliyesi'ne getirildi.

Savcılıkta ifadeleri alınan 4 şüpheli, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
NATO Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesi yayımlandı! 50 milyar dolarlık yeni tedarik anlaşması

Sonuç bildirgesi yayımlandı! Milyar dolarlık yeni anlaşma
Zirve sonrası Trump'tan yeni açıklama: Bu akşam İran'ı çok sert şekilde vuracağız

Savaş yeniden başlıyor! Ateşkesi bitiren Trump'tan "Vurun" talimatı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'ın kaldığı otelin sırrı! Gizli tünel var, bakın nereye çıkıyor

Trump'ın kaldığı otelin sırrı! Gizli tünel var, bakın nereye çıkıyor
İzmir'de sahilde erkek cesedi bulundu

Sahilde ceset bulundu, vücudundaki detay polisi harekete geçirdi
Seferihisar'da türbanlı anne ve kıza plajı dar eden kadın tutuklandı

Türbanlı anne ve kıza plajı dar eden kadın hakkında yeni karar

Bartın'da rüzgarla açığa sürüklenen SUP'taki anne ve kızı cankurtaranlar kurtardı

Rüzgarla açığa sürüklenen SUP'taki anne ve kızı kurtarıldı
Almanya'da okul saldırısı: 2 ağır yaralı

Almanya'da okul saldırısı: 2 ağır yaralı
Berlin'de cani doktora müebbet hapis cezası

15 hastasını öldüren doktorun cezası verildi!
İşte Macron'un güneş gözlüğünü hiç çıkarmamasının nedeni

Ankara'da gözlüğünü hiç çıkarmadı! Nedeni belli oldu