Adliye önündeki silahlı kavganın 4 şüphelisi serbest bırakıldı

Adana'nın Kozan ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki grubun adliye önünde karşılaşmasıyla çıkan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kozan Adliyesi önünde meydana geldi. İddiaya göre, daha önce yaşanan silahlı kavga nedeniyle tutuklu bulunan sanıkların yargılandığı dava öncesinde, husumetli taraflar adliye yanında bulunan bir kuruyemişçide karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Sokak ortasında birbirlerine karşılıklı ateş açan şahıslardan B.K. ayağından hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı B.K. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan şüpheliler, Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma ve kovalamaca sonucu kısa sürede yakalandı. Silahı kullandıkları ve şüphelilerin kaçmasına yardım ettiği değerlendirilen R.K., F.Ç., A.Y. ve E.A. emniyetteki işlemlerinin ardından Kozan Adliyesi'ne getirildi.

Savcılıkta ifadeleri alınan 4 şüpheli, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı