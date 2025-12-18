Koyun otlatma cinayetinin şüphelileri baba-oğul yakalandı

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde iddiaya göre koyun otlatma meselesinden dolayı çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği olayın şüphelileri baba ve oğul polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Karpuzsekisi Mahallesi 22. Cadde'de bulunan arazide meydana gelen olayda, iddiaya göre koyun otlatma meselesi yüzünden 2 grup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine S.Y. (36) yanındaki silah ile ateş açtı. Açılan ateş sonucu 3 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede Ethem T.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, oğlu ve yeğeni de yaralandı. Yaralılar ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı. Ekiplerin, olayın ardından kaçan şüpheli S.Y.'yi yakalamak için çalışmaları sürerken, olay esnasında S.Y.'nin yanında bulunan A.S. ekipler tarafından gözaltına alındı. Öte yandan, Ethem T.'nin hayatını kaybettiği silahlı kavga olayında diğer yaralıların hastanedeki tedavisi sürerken, iddiaya göre cinayetin işlendiği kavganın sebebinin koyun otlatma meselesinden çıktığı öğrenildi.

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kom Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan ortak çalışmalar sonucunda tespit edilen şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda olayı gerçekleştiren S.Y. (36) ve olayın gerçekleşmesinde yardımcı olan oğlu S.S.Ç. (17) olayda kullanılan ruhsatsız tabanca ile birlikte yakalandı. Yakalanan baba-oğul adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.