Koyun Otlatırken Kalp Krizi Geçiren Çoban Hayatını Kaybetti

Koyun Otlatırken Kalp Krizi Geçiren Çoban Hayatını Kaybetti
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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde koyun otlatan 65 yaşındaki Yahya Onat, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yapmasına rağmen Onat kurtarılamadı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Geverok Yaylası'nda koyun otlatırken kalp krizi geçiren bir çoban hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, sabah erken saatlerde hayvanlarını otlatmak için yaylaya çıkan 65 yaşındaki Yahya Onat, aniden rahatsızlandı. Onat'ın fenalaştığını gören diğer çobanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaylada yaptı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Onat, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Onat'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Yüksekova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Onat'ın cenazesi, ailesine teslim edilerek toprağa verilecek. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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