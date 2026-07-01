Sivas'ta 10 düzensiz göçmen yakalandı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde durdurulan araçta 10 düzensiz göçmen yakalanırken, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Koyulhisar İlçe Emniyet Amirliği ile Suşehri İstihbarat Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında şüphe üzerine Z.Y.'nin kullandığı araç, D-100 kara yolundaki uygulama noktasında durduruldu. Aracın kasa kısmında yapılan kontrolde 10 yabancı uyruklu düzensiz göçmen bulundu. Araç sürücüsü Z.Y. ile yanındaki Ş.U. ve M.S. gözaltına alındı.

3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, düzensiz göçmenler Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı