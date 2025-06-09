Köydeki Ayı Kamerada: Bahçe Kapısını Açıp Kaçtı

Köydeki Ayı Kamerada: Bahçe Kapısını Açıp Kaçtı
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Karabük'te bir ayı, gece yarısı bir evin bahçe kapısını açtıktan sonra korkup uzaklaştı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Ayrıca, sıcak havalarla birlikte yılanların da ortaya çıkmaya başladığı bildirildi.

Köye inen ayı kamerada: Evin bahçe kapısını açtı, korkup kaçtı

KARABÜK - Karabük'te bir evin bahçe kapısını açtıktan sonra korkup uzaklaşan ayı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece yarısı saatlerinde merkeze bağlı Bulak köyünde meydana geldi. Ormandan gelen ayı, çevreyi koklayarak bir bağ evinin bahçe kapısının önüne geldi. Ayağa kalkıp üzerinden içeriye doğru baktığı kapıyı tutup açan ayı bir anda korkup geldiği yöne doğru koşarak uzaklaştı. Evin sahibi sabah geldiğinde bahçe kapısının neden açık olduğunu ise güvenlik kamerasını izleyinceanladı.

Öte yandan sıcak havaların artması sonrası yılanlarda ortaya çıkmaya başladı. Yukarı dana köyünde yolun karşısına geçen 1.5 metre uzunluğundaki yılan cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA AKGÜN - 3.Sayfa
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