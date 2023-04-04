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Köydeki ahır yangını güçlükle kontrol altına alındı

Köydeki ahır yangını güçlükle kontrol altına alındı

3. Sayfa Haberleri

Burdur'un Çavdır ilçesine bağlı Küçükalan köyündeki bir ahırda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güçlüklü kontrol altına alınabildi.

Burdur'un Çavdır ilçesine bağlı Küçükalan köyündeki bir ahırda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güçlüklü kontrol altına alınabildi.

Edinilen bilgiye göre, Küçükalan köyünde Halil Şimşek'e ait ahırda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözlerden de destek alınan yangın güçlükle kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başladı. Yangında herhangi bir can kaybının olmaması ise tek teselli kaynağı oldu. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Halil Şimşek İtfaiye Burdur 3. Sayfa Haberler

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