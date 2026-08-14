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Bodrum'da 5 arkadaş sarp arazide mahsur kaldı: 3 saat sonra kurtarıldılar

Bodrum'da 5 arkadaş sarp arazide mahsur kaldı: 3 saat sonra kurtarıldılar
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde denize girdikten sonra dönüşte yönlerini kaybeden 5 arkadaş, havanın kararmasıyla birlikte sarp ve dik arazide mahsur kaldı. İhbar üzerine polis, Sahil Güvenlik ve arama kurtarma ekipleri hem karadan hem denizden yaklaşık 3 saat süren çalışma sonucu gruba ulaştı. Güvenli şekilde kurtarılan 5 kişi sağlık kontrolünden geçirildi ve durumlarının iyi olduğu belirlendi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, denize girmek için gittikleri Akvaryum Koyu'ndan dönüşte yönlerini kaybeden 5 arkadaş, havanın kararmasıyla birlikte sarp arazide mahsur kaldı. İhbar üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmasında ekipler, yaklaşık 3 saat sonra gruba ulaştı.

Bitez Mahallesi'ndeki Akvaryum Koyu'nda akşam saatlerinde meydana gelen olayda, 5 arkadaş denizden çıktıktan sonra dönüş için farklı bir güzergahı kullanmak istedi. Havanın kararmasının ardından patikayı bulamayan grup, ormanlık ve çalılıklarla kaplı dik yamaçta ilerleyemeyince yardım istedi.

İhbarın ardından bölgeye polis, Sahil Güvenlik, SAR Arama Kurtarma ve Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği (MAG-AME) ekipleri yönlendirildi. Arazi şartlarının zorlu olması nedeniyle çalışma hem karadan hem denizden yürütüldü. Kayalık ve dik bölümlerde ilerleyen ekipler, yaklaşık 3 saatlik aramanın ardından 5 arkadaşın bulunduğu noktayı tespit etti.

Bulundukları yerden güvenli şekilde çıkarılan 5 kişi, ekipler tarafından Bitez Limanı'na götürüldü. Burada sağlık kontrolünden geçirilen grubun durumunun iyi olduğu belirlendi.

Yaşadıkları anları anlatan Kutay Tacal, koyda yüzdükten sonra farklı bir güzergahtan dönmeye karar verdiklerini belirterek, "Telefonlarımızın şarjı çok azdı. Fenerimiz de yoktu. Hava kararınca dönüş yolunu bulamadık ve kaybolduk. Ekipler kısa sürede bize ulaştı ve çok yardımcı oldular" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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