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Koyda demirli tur teknesi yandı

Koyda demirli tur teknesi yandı
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Antalya Kumluca Adrasan Kargıcak Koyu'nda demirli tur teknesi 'Mustafa Bey' yandı. Karaya uzak olduğu için itfaiye müdahale edemedi, Sahil Güvenlik müdahale etti. Tekne kullanılamaz hale gelirken, yaralanan olmadı ve teknenin boş olduğu açıklandı.

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı turizm merkezlerinden Adrasan Mahallesi'nde bir koyda demirli bulunan tekne yandı. Olayda yaralanan olmazken, teknenin boş olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, uzun süreden beri Kargıcak Koyunda demirli bulunan Mustafa Bey isimli tur teknesinde saat 20.30 sıralarında alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'de ihbarda bulundu. Yanan teknenin karaya uzak olmasından dolayı itfaiye müdahale edemeyince olay yerine Sahil Güvenlik Ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından müdahale edilen yangında tekne kullanılamaz hale geldi. Olayda yaralanan olmazken, teknenin turistik turlarda kullanılmadığı uzun zamandan beri koyda demirli ve boş olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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