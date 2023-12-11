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Köyceğiz-Ortaca karayolunda trafik kazası: 2 kişi hayatını kaybetti

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Köyceğiz-Ortaca karayolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza, Köyceğiz-Ortaca karayolunun Kocabel mevkiinde meydana geldi. Kaza nedeniyle karayolunda trafik tek şeritten sağlanırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Muğla'da feci kazada otomobil hurda yığınına döndü: 2 ölü

MUĞLA - Muğla- Antalya karayolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza Muğla-Antalya karayolu Kocabel mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kocabel yokuşunda dönüş cebinde bekleyen 48 ALB 044 plakalı yolcu minibüsüne, çok hızlı olduğu iddia edilen İskender Yiğit yönetimindeki 20 ZZ 749 plakalı araç arkadan çarptı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, araç sürücüsü İskender Yiğit'in yanı sıra, aynı araçta bulunan Yeliz Aksoy olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden iki kişi, Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Minibüs şoförü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü

Kaza nedeniyle Muğla-Antalya karayolunda trafik kontrollü şekilde sağlanırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İskender Antalya Muğla Trafik Kazaları 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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