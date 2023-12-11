Köyceğiz-Ortaca karayolunda kaza: İki kişi hayatını kaybetti
Muğla'nın Ortaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Kocabel mevkiinde seyir halinde olan bir otomobil beton bariyerlere çarptı. Kazada, otomobilde bulunan Yeliz Aksoy ve İskender Yiğit hayatını kaybetti.
Köyceğiz- Ortaca karayolu Kocabel mevkiinde meydana gelen kazada iki kişi yaşamını yitirdi.
Muğla'nın Ortaca ilçesi Kocabel mevkiinde 20 ZZ 749 plakalı otomobil seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek beton bariyerlere çarptı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermeleri üzerine sağlık, polis, jandarma ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.
Kazada 20 ZZ 749 plakalı otomobil içindeki Yeliz Aksoy ve İskender Yiğit isimli vatandaşlar olay yerinde yaşamını yitirdiği öğrenildi. - MUĞLA