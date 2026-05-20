Hastaneden dönüşü kaza; 3 yaralı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bir otomobilin bariyere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Araçta sıkışan sürücü ve yolcular itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesine bağlı Döğüşbelen Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, 3 kişi yaralandı. Araçta sıkışan sürücü ve 2 yolcu itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazazedelerin hastaneden döndükleri öğrenildi.

Kaza akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Mutlu Erkek yönetimindeki 48 EU 002 plakalı otomobil, hastane dönüşü sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Araç, yol kenarında bulunan bariyere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle bariyer adeta ok gibi araçta bulunan Gamze Erkek, İsmail Erkek ve sürücü Mutlu Erkek araçta sıkıştı. Kazanın ardından olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, araç içerisinde sıkışan yaralıları kurtarmak için yoğun çaba sarfetti.

Sürücü ile birlikte 3 kişi sıkıştıkları araç içerisinden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların durumununiyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. - MUĞLA

